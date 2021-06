México tendrá representación en US Girls y Juniors Amateur.

Se definieron los nombres de los golfistas que representarán a México en el 72nd US Girls’ Championship y el 73rd US Juniors Amateur Championship, de la United States Golf Association (USGA), los torneos amateur juveniles más importantes del mundo, que se llevarán a cabo del 12 al 17 de julio y del 19 al 24 de julio, respectivamente.

En el torneo clasificatorio de las damas obtuvieron su lugar Camila Madariaga (-2), del Club Campestre de Puebla; y Paula Miranda (E), de La Vista Country Club. En el caso de que alguna de ellas no pudiera asistir, iría Daniela Burgos (+1), del Club Campestre de la CDMX, o Isabel Gutiérrez (+1), de Bosque Real Country Club.

“Para mí, representar a México siempre es un orgullo. Es el país en donde crecí. Toda la vida he querido representar a la Selección. El año pasado no pude representarla por temas de Covid, no pudimos hacer el calificatorio. Entonces, para mí ir a este torneo y representar a México es un gran logro”, comentó Camila Madariaga, primer lugar del torneo femenil.

Mientras que, por los varones irán Rafael Estrada (-1), del Club de Golf Santa Anita, y Nils Noteboohm (E), del Club de Golf México, lograron su pase. Los golfistas que irían en caso de que ellos no pudieran son. Gerardo Gómez (E), del Club Campestre de San Luis, y Bruno Pardo (E), del Club de Golf Bellavista.

Estados Unidos femenil listo para Tokyo y juego ante el Tri

Dimayuga-González buscarán desempate en San Luis

“Estoy muy emocionado por ir, creo que es un orgullo ser un representante de México en un torneo de tal importancia. Yo había practicado mucho todos los días, La verdad estaba pensando en tirar par o abajo de par, yo sabía que con eso iba a estar dentro de la pelea”, afirmó Rafael Estrada, primer lugar de los varones.

Cabe mencionar que, en este clasificatorio de la USGA compitieron 56 golfistas de 18 años y menores, procedentes de distintas partes de México.

México tendrá representación en US Girls y Juniors Amateur.

Finalmente buscaron su pase al 72nd US Girls’ Championship y el 73rd US Juniors Amateur Championship. Torneos de la importancia del US Women´s Amateur y el US Amateur, pero de la categoría junior.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.