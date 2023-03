México Open at Vidanta listo para su segunda edición.

El golfista español Jon Rahm, campeón defensor y no. 2 del mundo, confirma su participación.

El torneo Mexico Open at Vidanta, evento oficial del PGA TOUR, se prepara para recibir por segundo año consecutivo a 144 golfistas profesionales que se darán cita del 27 al 30 de abril, en el campo de golf Vidanta Vallarta para competir por una bolsa de $7.7 millones de dólares, y 500 puntos FedExCup.

El No. 2 del mundo, el español Jon Rahm, campeón defensor del Mexico Open at Vidanta, encabeza la lista de jugadores confirmados. En la edición 2022, Rahm lideró el tablero de principio a fin, en Puerto Vallarta; terminó el domingo con un golpe de ventaja sobre Brandon Wu y Tony Finau, para un score global de -17 (64-66-68-69=267).

“Estamos muy entusiasmados por llevar a cabo la segunda edición del Mexico Open at Vidanta. La primera edición fue sólo el comienzo de una nueva era del golf en nuestro país, y para este próximo mes de abril, otorgaremos la mejor experiencia para nuestros asistentes y aficionados”, comentó Rodrigo Suárez Gilly, Director Ejecutivo del Mexico Open at Vidanta.

La confirmación anticipada de Rahm indica la relevancia que el torneo tiene dentro del calendario de las mejores estrellas del PGA TOUR. Después de su victoria en el Mexico Open at Vidanta, Jon ha sumado tres victorias más dentro de la máxima gira de este deporte, acumulando 10 triunfos en el PGA TOUR, y ocho más, a nivel internacional.

A un año de su debut oficial en el PGA TOUR, la sede de Vidanta Vallarta está aún en mejores condiciones para revivir las emociones, que van a protagonizar las estrellas de golf mundial.

“Nos enorgullece darle la bienvenida por segunda vez a la elite del golf mundial a Vidanta Nuevo Vallarta, durante el Mexico Open at Vidanta, el evento social y deportivo más importante de México y Latinoamérica,” señaló Jose Alonso, Director de Operaciones de Grupo Vidanta. “Este torneo de talla internacional es una auténtica vitrina para demostrar la riqueza de la Riviera Nayarit y de Puerto Vallarta al mundo, y confirmar que en México lo tenemos todo: el mejor servicio, hospitalidad, hermosos paisajes y la capacidad de hacer las cosas con una calidad incomparable. Los invitamos a disfrutar con amigos y familiares unos extraordinarios días de golf, gastronomía, entretenimiento y playa” agregó.

Por su parte, Fernando Lemmen-Meyer, presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG), agradeció el trabajo que realiza Grupo Salinas y Grupo Vidanta en pro del crecimiento del golf nacional. “En la Federación Mexicana de Golf estamos muy orgullosos de esta alianza con Grupo Salinas y Grupo Vidanta que permite tener a la élite del golf mundial en nuestro país. Agradecemos también a todos los medios de comunicación que nos apoyan a difundir nuestro deporte”, comentó Lemmen-Meyer.

Desde el 2017, Grupo Salinas hizo el compromiso de impulsar el golf en México, así como a los golfistas nacionales y latinoamericanos, es por ello que se han otorgado exenciones a las promesas de la región y a jugadores mexicanos con la posibilidad de desarrollar esta oportunidad en un evento del PGA TOUR. Con estas exenciones Grupo Salinas fortalece los lazos entre el golf amateur y el golf profesional.

El argentino Mateo Fernández de Oliveira fue el primero en obtener la exención, gracias a su triunfo en el Latin America Amateur Championship (LAAC). El jugador de la Universidad de Arkansas se coronó en el Grand Reserve Golf Club, de Puerto Rico, tras un global de 265 golpes (23 bajo par). “Jugar en un torneo del PGA TOUR será un sueño hecho realidad, algo que he deseado toda mi vida. Es un objetivo cumplido. El hecho de que se juegue en México, lo hará aún más especial. Tener oportunidades como ésta, me harán un mejor golfista; me prepararé y daré lo mejor de mí”, dijo Mateo Fernández de Oliveira.

Por parte de los jugadores nacionales, el capitalino Sebastián Vázquez, con experiencia en múltiples torneos dentro del PGA TOUR, formará parte del field, al recibir una exención por terminar como el mejor jugador mexicano en el Tabachines Classic, correspondiente a la quinta etapa de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM).

El poblano Omar Morales, ganador del Clasificatorio Value Next Generation, disputado en el Club Campestre Monterrey, también estará presente en Vidanta Vallarta. El juvenil cursa su segundo año en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), donde forma parte del equipo de golf. “Desafiar mi juego contra los mejores del mundo es un paso importante para mi carrera, y esta oportunidad es el torneo más grande que he jugado. Significa mucho para mí”, afirmó Morales.

José Cristóbal Islas, representante de la Universidad de Oregon, recibió una exención, y competirá por segundo año consecutivo. El hidalguense se convirtió en el primer jugador amateur en coronarse en la Gira de Golf Profesional Mexicana, al ganar El Campanario Classic. “Estoy muy contento por la noticia de mi invitación al Mexico Open at Vidanta: emocionado por el reto que se viene enfrente, y no me queda más que empezar a prepararme lo mejor que pueda para darme una oportunidad en Vallarta”, comentó Islas.

José de Jesús Rodríguez, mejor conocido como “El Camarón”, hará su debut en el Mexico Open at Vidanta por primera vez; se le otorgó la exención al ser el mejor tricolor ubicado en el Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR). El jugador de Irapuato, Guanajuato, ha disputado 33 eventos del PGA TOUR, además de 20 victorias internacionales en su carrera como profesional. “Quiero agradecerle a toda la gente por la invitación que me están haciendo para representar a mi país en el Mexico Open at Vidanta, vamos a tratar de hacer lo mejor para poner el alto a nuestro país”, comentó Rodríguez.

Y también nos acompañará Álvaro Ortiz, ganador de la edición 2021 del Abierto Mexicano de Golf y del Latin America Amateur Championship (LAAC) en 2019, que lo llevó a participar en el Masters de Augusta de ese año. El tapatío ha disputado eventos del PGA TOUR, incluido el Mexico Open at Vidanta 2022, donde terminó T42.

En las siguientes semanas anunciaremos a más jugadores que participarán en el Mexico Open at Vidanta. Recordamos que tienen hasta el viernes 21 de abril, a las 5:00 pm ET (4:00 pm, tiempo del Centro de México), para confirmar su asistencia, así como pueden retirarse del torneo en cualquier momento.

