México jugará amistoso contra Guatemala en abril.

La Selección Mexicana jugará en Orlando por primera vez desde 2015 una vez concluido el Octagonal de Concacaf.

La Seleción Mexicana confirmó sede, fecha y rival de su primer amistoso en 2022 y se medirá ante Guatemala en Orlando, Estados Unidos.

El Tri se medirá a los chapines el miércoles 27 de abril a las 19:00 del centro de México (8 de la noche, hora local) en un duelo que se llevará a cabo en el Camping World Stadium de la referida ciudad de Florida.

El recinto forma parte de las propuestas candidatas a ser sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tiene capacidad para más de 65 mil espectadores. Recientemente fue sujeto a una remodelación importante.

Se trata además de una de las sedes que tuvo Estados Unidos para el Mundial de 1994.

El amistoso se llevará a cabo una vez concluido el Octagonal de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en donde México marcha tercero con tres encuentros por disputar.

Venezuela iba a ser el rival del Tri para este encuentro en Orlando; no obstante, el duelo ante la ‘vinotinto’ se cayó debido a que los venezolanos buscaban jugar con sus elementos europeos, algo que no era obligatorio para los clubes en el viejo continente debido a que el encuentro no se celebra en Fecha FIFA.

