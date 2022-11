México golea a Irak, previo a Qatar 2022.

El Tri fue contundente en Girona y toma confianza a 11 días de iniciar el Mundial; Vega, Funes Mori, Gallardo y Antuna también anotaron.

Después de un año sin anotar con México, Rogelio Funes Mori reapareció para liderar la goleada por 4-0 del Tri sobre Irak en el amistoso disputado en Girona, España; los otros dos goles fueron obra de Alexis Vega, Jesús Gallardo y Uriel Antuna.

Previo al inicio del partido en el Estadio Municipal Montilivi y a 11 días del Mundial Qatar 2022, Guillermo Ochoa, quien fue suplente en lugar de Alfredo Talavera, fue reconocido por sus 18 años en la selección mexicana desde su primera convocatoria en 2004.

El Tri fue amo de la posesión de la pelota y generó peligró desde los primeros minutos. Incluso, la primera ocasión terminó en gol con un extraordinario pase de Gallardo por la banda izquierda para que Vega conectara barriéndose para abrir el marcador al minuto 4 y convertirse en el quinto gol más rápido en la era del ‘Tata’ Martino.

El ‘Tata’ Martino realizó seis cambios en el descanso con la intención de que se mostraran otros futbolistas para terminar por conformar su lista de 26 elementos para Qatar 2022 que deberá presentar a más tardar el 14 de noviembre.

Alexis Vega, Henry Martín, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Luis Chávez y Héctor Moreno salieron para que entraran Uriel Antuna, Rogelio Funes Mori, Erick Sánchez, Luis Romo, Jesús Angulo y Kevin Álvarez.

Los movimientos tuvieron impacto de inmediato y el segundo cayó al minuto 48 a pase de Antuna para que Funes Mori se anticipara a su marca y rematara de primera instancia. El Mellizo festejó con todo y es que no anotaba con el Tri desde hace más de un año, su último gol fue el 10 de octubre del 2021 ante Honduras en el Estadio Azteca.

El gol de Funes Mori, sexto con el Tri, aumenta la polémica sobre los tres delanteros que debe llevar Martino a la justa mundialista con, además del Mellizo, Raúl Jiménez, Henry Martín y Santiago Giménez con opciones.

México siguió dominando y Jesús Gallardo, quien mostró un gran nivel pese a que fue adelantado por el ingreso de Angulo, hizo el 3-0 con un golazo al minuto 67 tras un servicio cortado por Irak en el área para prender el balón de tres dedos al ángulo.

Ya en el tiempo de compensación, se marcó penal por un servicio de Funes Mori que cortó Amir Al-Ammari, pero al no contar con el VAR, el árbitro no pudo apreciar que el contacto fue con la espalda y no con la mano. Antuna fue el encargado de cerrar la goleada al 90+2′.

La selección mexicana de Gerardo Martino tendrá su último amistoso ante Suecia el próximo 16 de noviembre y debutará en el Mundial Qatar 2022 el 22 ante Polonia, el 26 se enfrentará a Argentina y cerrará la Fase de Grupos el 30 de noviembre contra Arabia Saudita.

