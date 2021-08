México enfrentará a Ecuador el 27 de octubre. La Selección Mexicana anunció un nuevo compromiso amistoso para el final de este año. A través de un comunicado de prensa, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que el Tri se medirá a Ecuador en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte el próximo 27 de octubre.

“La Federación Mexicana de Fútbol y Soccer United Marketing informan que la Selección Nacional de México se enfrentará a Ecuador el miércoles 27 de octubre en el Bank of America Stadium de Charlotte”, detalló la FMF este miércoles en su página web.

La Federación no dio a conocer la hora de inicio del que se espera sea el último juego amistoso de México durante 2021. Cabe mencionar que este compromiso no se celebrará dentro de una fecha FIFA, por lo que ambos países no contarán con sus jugadores que militan en el balompié de Europa.

México y Ecuador se han enfrentado un total de 24 ocasiones a lo largo de su historia. La Selección Mexicana puede presumir un abrumador dominio sobre los ecuatorianos al alzarse con la victoria en 16 ocasiones, por cinco empates y tres descalabros. Este será el primer cotejo entre ambas naciones desde el 6 de septiembre de 2019, cuando México venció a los ecuatorianos por marcador de 3-2.

La Selección Mexicana regresará a la actividad oficial el próximo 2 de septiembre, cuando visite a Jamaica en el inicio del octagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

