México enfrentará a Colombia en Estados Unidos. La Selección Mexicana de Futbol anunció que sostendrá un partido amistoso ante Colombia el próximo 30 de mayo. El juego, que no forma parte de la fecha FIFA, se disputará en la ciudad Denver, Colorado y servirá de preparación para las competencias que tendrán enfrente ambas naciones.

Esta será la ocasión número 30 que ambas escuadras se midan en la historia. México lidera la serie con 12 triunfos, por siete de los cafetaleros; además han igualado diez veces.

Coming soon to Denver! @miseleccionmxEN vs @FCFSeleccionCol at @EmpowerField 👀

Don't miss the action! 👇🎟

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) March 3, 2020