México contará con una franquicia en la NBA G League

Previo al partido de los Mavericks de Dallas y los Pistones de Detroit, el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunció la incursión de la franquicia de los Capitanes de la Ciudad de México a la NBA G League, liga de desarrollo. Actualmente, el equipo de la capital de México participa en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) de nuestro país.

El equipo llegará a este certamen con el apoyo de la NBA, sin embargo, mantendrá su actual administración, la cual es comandada por Gilberto Hernández y Patricio Garza, quienes son socios de este equipo.

ICYMI: NBA G League to expand to Mexico City in partnership with Capitanes to become league’s 29th team and first outside of the U.S. and Canada

Read More: https://t.co/g6gQtDcL4d pic.twitter.com/TLv0uldBbv

— NBA G League (@nbagleague) December 13, 2019