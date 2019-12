Mexico buscaría ser sede de un Mundial juvenil femenil

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que México buscará ser sede una Copa del Mundo Femenil Sub 20 o Sub 17.

“Dentro del camino de la organización del Mundial 2026, no es raro que veamos un torneo Femenil Sub-20 o Sub-17, estamos platicando eso con el comité deportivo”, señaló el jerarca del balompié mexicano en conferencia de prensa.

Del mismo modo, de Luisa mencionó la posibilidad de que se echen a andar un par de certámenes de futbol femenil en asociación con la Liga Mx. El presidente de la FMF declaró que se analiza la idea de comenzar un torneo Sub 17 de clubes, así como la creación de la Liga Femenil de Ascenso en la división de plata.

¡Así se vivió la capacitación @FIFAWWC! ⚽️ ¡Tuvimos la enseñanza de grandes profesionales previo a la Academia Femenil FIFA de la @FMF! 🤩 🇲🇽 Conoce los detalles aquí: 🎥#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/JwKRo8qHGC — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 17, 2019

Para continuar con el apoyo al balompié femenil, la FMF, junto con la FIFA, realizará una visoria a tres mil 200 niñas, menores de 15 años, en 16 estados de la República Mexicana, para organizar un torneo que terminará en un cuadrangular y se espera la captación de 80 niñas.

