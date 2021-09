Mexicano Raúl Guzmán sube al podio en Nürburgring.

El mexicano Raúl Guzmán y su coequipero en el Target Racing-Garvi-E-Toys-Mr.Tempo-Cosimex-Auténtico Corajillo, el neerlandés Glenn van Berlo, subieron al podio en el Circuito de Nürburgring, en la carrera uno de la penúltima ronda del Campeonato Lamborghini Súper Trofeo Europa, tras cerrar la competición en el segundo puesto.

En primer lugar, el tándem mexicano-neerlandés calificó hoy sábado para el primer heat de esta jornada alemana en la segunda posición, cuando Glenn van Berlo se puso a los mando del Lamborghini Huracán 41 de Target Racing, sitio desde donde largaron hoy para una carrera de 50 minutos.

El encargado de la partida ha sido precisamente Van Berlo, quien en su turno trató de darle caza a poleman Loris Spinelli, sin poder conseguirlo. Incluso perdiendo distancia sobre su inmediato perseguidor y sobre el líder, dejando el segundo turno en esa misma plaza al mexicano Raúl Guzmán, pero con más de 8 segundos de desventaja respecto del primer lugar.

Luego, el originario de Zapopan, Jalisco, fue a perseguir al líder, con 25 minutos a su favor para conseguir el objetivo. Pero en verdad que el auto de Spinelly y Weering llevaba un largo espacio de ventaja, y los esfuerzos de Raúl no dieron frutos.

Sin embargo, Guzmán jamás se dio por vencido, y durante sus 12 giros, de los 24 que se dieron en la carrera, fue un batallar intenso por alcanzar la P1 y buscar el triunfo, reduciendo la diferencia. No obstante, no ha sido posible y ha finalizado segundo.

Francia empata con Ucrania en Kiev

Selección Nacional de Poomsae en el Britannia Sport Center

Mañana domingo se disputará el segundo heat de esta penúltima ronda del campeonato, en la que nuevamente se largará de primera fila, luego que Raúl calificara con 1’59″827 en el segundo sitio. La carrera será a las 04:30 am tiempo del Centro de México y podrás seguirla en directo a través de https://youtu.be/JQHfpTI7uV0

Raúl Guzmán, #41 Target Racing-Garvi-E-Toys-Mr. Tempo-Cosimex-Auténtico Corajillo.

“Fue una buena carrera. Arrancamos segundos, nos mantuvimos ahí toda a carrera y el único problema fue el gap, que es la distancia con el de adelante, la cual era de poco más de 8 segundos cuando tomé el auto. Así que tuve que ir recuperando”.

Mexicano Raúl Guzmán sube al podio en Nürburgring.

Finalmente, “fue buena recuperación, pero no suficiente, fuimos el auto más rápido en pista en mi stint, entonces positivo por ese lado. Pero hubiera sabido mejor la victoria, creo que no teníamos nada para no llevárnosla, estuvimos muy cerca”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.