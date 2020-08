Mexicano Pato O’Ward ‘vuelva’ en las 500 Millas de Indianápolis. El piloto mexicano Patricio ‘Pato’ O’Ward mostró todo su potencial y se consagró como el más veloz en la última sesión de entrenamientos de la 104 edición de las 500 Millas de Indianápolis.

El tradicional ‘Carb Day’ permitió a O’Ward firmar la vuelta más rápida en el circuito oval del Indianapolis Motor Speedway. El mexicano alcanzó una velocidad de 225,355 mph (362,673 kilómetros) y superó a tres excampeones, al neozelandés Scott Dixon (2008), al estadounidense Alexander Rossi (2016) y al japonés Takuma Sato (2017).

The only thing between them and glory is 500 miles. And each other.

Watch the 104th Running of the #Indy500 this Sunday, August 23. 1PM ET on @NBC.

