Mexicano José Urquidy se lleva el triunfo y los Astros viven.

José Urquidy se llevó el triunfo luego de lanzar dos entradas sin que le conectaran y encabezó la victoria de los Houston Astros 9-5 sobre los Atlanta Bravos en el quinto de la Serie Mundial que se pone 3-2 a favor de Atlanta. Duvall se vuela la barda y conecta un grand slam a favor de los Bravos.

José Urquidy, lanzador mexicano de Houston Astros y que contiende por en la Serie Mundial de la MLB. Dijo que busca mejorar la imagen de la novena, luego de ser catalogada como un equipo “tramposo” tras las acusaciones vertidas en 2017.

“Necesitamos ganar, si te fijas cualquier estadio que vamos la gente nos abuchea y mucha gente con el robo de señas nos trata mal. Pero yo creo que ganando esta serie vamos a demostrar que nosotros tenemos talento”, indicó Urquidy a Daniel Schvartzman, de TUDN.

Cabe recordar que en 2017, año en el que Astros ganó la Serie Mundial, fue acusado de robo de señales de sus rivales a través de una cámara de video en el jardín central para conocer la estrategia de los catchers contrarios y así tomar ventaja en las decisiones del juego.

El lanzador mazatleco dijo que no tenía en cuenta que se convirtió en el primer mexicano en registrar dos triunfos en una Serie Mundial, luego de llevarse la victoria el pasado miércoles en el segundo juego de la serie de este año ante Atlanta Bravos.

“La verdad no lo había pensado, apenas ayer me di cuenta de eso y es un gran logro personal. Estoy muy contento por eso, he trabajado mucho para estar en esta posición”.

Asimismo, Urquidy contó en exclusiva a TUDN, que así como ganó Julio Urías el Premio Nacional de Deportes en México por su título el año pasado con los Dodgers. Quiere ganar la Serie Mundial en 2021 para aspirar al reconocimiento que se otorga en México al mejor deportista del año.

“Claro que sí, ¿por qué no?. Estoy compitiendo para eso y tengo que trabajar, estar enfocado para que me den a mí también un premio anual del deportista mexicano profesional. Ojalá me toque algún día voy a trabajar para eso”.

Una característica de Urquidy con los Astros es que cuando aparece en la lomita, el Minuto Maid Park hace sonar el corrido de Mazatlán y contó por qué eligió ese corrido de su banda favorita.

Finalmente, “el Corrido de Mazatlán pues qué te puedo decir, es una canción que me gusta desde hace mucho de La Banda El Recodo. Es una canción muy bonita y luego la canto yo y me gusta ponerla porque significa mucho para mí para la afición mexicana”, indicó el mazatleco.

