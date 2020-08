Mexicano Francisco Acuña marca gol más rápido en Canadá.

Francisco Acuña anotó a los 22 segundos contra Edmonton y lo hizo con una escapada a velocidad y definición pulcra.

Se convirtió en jugador histórico de la liga canadiense al marcar el gol más rápido en la historia de la competencia.

Llegó esta temporada al Atlético Ottawa, proyecto del Atlético de Madrid, como uno de los refuerzos importantes del equipo.

Se ha caracterizado por su velocidad y drible en espacio largo. En este juego lleva un doblete marcado.

KICK O– No, GOAL! | #CanPL 🍁@AtletiOttawa's Javier Acuña scores just 22 seconds into the match, stunning @FCEdmontonNow before they even got into their shape TUNE IN 👇https://t.co/S1fIuqGe5w#IslandGames pic.twitter.com/3VEe0bIrJE — OneSoccer (@onesoccer) August 23, 2020

El Atlético Ottawa es dirigido por Mista, el exjugador de Valencia con Héctor Cúper, que llegó a una final de Champions League hace 20 años. Ganó también la Copa UEFA con los chés y fue seleccionado español. Se retiró del futbol, en Canadá y hoy encabeza la dirección técnica en este proyecto.

El conjunto rojiblanco está en séptimo lugar de ocho equipos en la Premier League canadiense, ha sumado un punto, pero si consolida la victoria contra Edmonton se colocará entre los tres primeros sitios de la tabla.

La Premier League de Canadá contará con dos mexicanos de experiencia en la Liga MX en sus filas.

Acuña mediocampista de 32 años fue el Puebla, pero para el Clausura 2020 decidieron unilateralmente rescindir su contrato, lo que le permitió llegar en condición de agente libre al club.

El mexicano estuvo en España para acordar los términos de su relación laboral con el equipo propiedad del Atlético de Madrid.

Acuña es el segundo mexicano registrado en la Canadian Premier League tras el arribo de Alejandro ‘wero’ Díaz al Pacific FC en febrero del presente año.

Success doesn’t just find you. You have to go out and get it. 🗒 #AtléticoOttawa pic.twitter.com/yH0r09r2Hn — Atlético Ottawa (@atletiOttawa) August 24, 2020

