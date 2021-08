Mexicanas entre las mejores del pentatlón moderno olímpico.

Vivieron su primera justa veraniega en Tokio 2020. Este sábado será el turno para Duilio Carrillo y Álvaro Sandoval, quienes buscan medallas.

Las mexicanas Carmen Mayan Oliver Lara y Mariana Arceo Gutiérrez, finalizaron su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en el lugar 15 y 16, respectivamente. Durante el segundo día de actividades del pentatlón moderno que definió las medallas para la rama femenil, competencia que tuvo como escenario el Estadio de Tokio.

En primer lugar, la mexiquense Oliver Lara, que disputó su primera experiencia olímpica terminó en el top 15 con una puntuación de mil 310 puntos, producto de 196 unidades en esgrima; 262 en natación; 293 en equitación y 559 en láser-run.

Mientras que la jalisciense Arceo Gutiérrez se colocó en la casilla 16, un escalón debajo de su connacional, con resultados finales de 184 en esgrima; 277 en natación; 293 en equitación y 548 en láser-run, para un concentrado de mil 302 puntos.

Además con respecto a sus primeros Juegos Olímpicos, la campeona panamericana en Lima 2019 compartió su emoción por esta justa que disfrutó y que le dejó sensaciones positivas.

Agregó que “yo quería competir por las medallas, pero es mi primera experiencia olímpica, hay muchas cosas que todavía me faltan controlar, pero la disfruté; la verdad es que se quedan muchas sensaciones hermosas en mí, en mi cuerpo y sé que mi familia está muy contenta por esto”.

Mexicanos fuera en ecuestre por equipo de Tokio

Rut Castillo: Feliz por haber representado a México en Tokio

Por lo tanto, la tapatía comentó que una de las pruebas que se le complicó en Tokio 2020 fue la esgrima. Disciplina en la que no pudo foguearse, debido a la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (covid-19).

Explicó que “la prueba de esgrima, desgraciadamente, por la pandemia, México era uno de los países en dónde más contagios tenían y nos cerraron las puertas a muchos campamentos que quisimos hacer; no pudimos realizar ningún campamento de esgrima y eso nos afectó muchísimo”.

Destacó que las condiciones climáticas en tierras niponas no le afectaron en su rendimiento, pues el calor y la humedad, son factores que le ayudan a su cuerpo.

“Amo el calor; a mí me benefició muchísimo porque caliento más mi cuerpo, no me duele nada, estuve al 100 por ciento”, dijo.

Finalmente, la actividad en el pentalón moderno de los Juegos Olímpicos continuará la madrugada de este sábado. Cuando entren en acción los mexicanos Duilio Jared Carrillo González y Álvaro Sandoval Aguilar, que competirán en las pruebas de natación, equitación y láser-run.

