Mexicanas con boleto al US Women’s Mid-Amateur.

Sofía Castiello, Ana Alicia Malagón y Lucía Farías mostraron su mejor golf en el Club de Golf Vallescondido para conseguir su clasificación al 35º U.S. Women’s Mid-Amateur, torneo al que jugadoras nacionales pueden asistir gracias a la alianza fomentada y en crecimiento entre la Federación Mexicana de Golf (FMG), la Asociación Mexicana Femenil de Golf (AMFG) y la United States Golf Association (USGA).

Con su score de 73, 1-sobre par, Sofía Castiello superó por 3 impactos a Ana Alicia Malagón, quien apretó hasta el final para quedarse con la segunda posición tras registrar una ronda de 76, 4-sobre par.

“Jugué muy tranquila, no conocía el campo, no pude jugar la ronda de práctica y creo que eso me ayudó a tener la mente en blanco, a no ponerme expectativas, decidir qué tiro quería hacer y ejecutarlo de la mejor manera”, afirmó la golfista del Guadalajara Country Club.

La jalisciense comenzó el día con tres pares consecutivos. Sin embargo, bogeys en el 4, 5 y 9 la harían firmar 39 de ida. En la vuelta tomaría un impulso que la colocaría en el primer puesto luego de embocar para birdie en los hoyos 11 y 17 para hacer 34 de vuelta.

En el tercer lugar con 85, 13-sobre par, finalizó la regiomontana Lucía Farías, quien logró quedarse con la última invitación que otorgaba esta clasificación, disputada en el Estado de México.

Finalmente, Gisele Baudouin entregó un 86, 14-sobre par, que la dejó en el cuarto sitio como jugadora suplente para el evento organizado por la United States Golf Association.

