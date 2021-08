Mexicana recrea a Tom Daley con un muñeco tejido y el clavadista reacciona. El británico Tom Daley se ha convertido en una de las grandes figuras de Tokio 2020 al llevarse una medalla de oro en la plataforma de 10 metros sincronizados, pero sus actividades fuera de las albercas lo han catapultado a un nivel de estrella en redes sociales.

Después de que fuera captado tejiendo durante los eventos de clavados, Daley provocó que una artesana mexicana tejiera su propia figura, lo que ocasionó toda una sensación en la red e incluso generó una reacción del histórico clavadista británico.

Artesana mexicana crea un pequeño muñeco del clavadista británico, Tom Daley y se vuelve #viral 🤯🤯#Tokyo2020 #ViveElTriunfo

📸 IG Tiendita de Sam pic.twitter.com/jxWyuA2vCL — Adrenalina (@adrenalina) August 3, 2021

“No sabría explicar la sensación que me dio verlo tejiendo, me dio mucha alegría y quería expresarlo. Se me hace muy hermoso que sea fanático del tejido, porque es una técnica que se ha desvalorizado, porque algunos lo ven como algo exclusivamente para mujeres o personas mayores, y ¡wow! Quería hacerle un tributo, y de momento solo tejí un muñeco”, declaró Dana Castañeda, en entrevista con Cultura Colective News.

Mexicana recrea a Tom Daley con un muñeco tejido y el clavadista reacciona; quedó encantado con su mono

El muñeco de Daley se volvió viral en redes sociales y llegó hasta el timeline del británico. El clavadista respondió a la ingeniosa creación de Castañeda en su cuenta de Instagram al compartir la imagen de su mono tejido y acompañarlo con la expresión “amo esto”.

HOMENAJE AL MEDALLISTA OLÍMPICO 🇬🇧 🥇



Muñeco tejido de Tom Daley tejiendo



IG / Tiendita_de_sam pic.twitter.com/DOjqWx7OjU — Andre Marín (@andremarinpuig) August 4, 2021

La artesana, oriunda del estado de Morelos, reveló que fue una clienta de ella la que mandó mensajes a Daley para que conociera su muñeco tejido. “De hecho fue una de nuestras clientes que estuvo mandándole mensajes (a Tom Daley), pero todo ha sido muy rápido. El muñeco representa la admiración que le tenemos al medallista, porque hace lo que le gusta a pesar de las críticas que pueda recibir”, finalizó.

'¡Me encanta!'



El clavadista británico Tom Daley recibió una muestra de cariño por parte de una artesana mexicana, quien tejió un muñeco del británico#Tokyo2020 #Diving https://t.co/xm4NAq2fLN pic.twitter.com/2f0zv6EHVx — REFORMA (@Reforma) August 4, 2021

Tom Daley ha sido captado en varias ocasiones tejiendo al interior del centro acuático de Tokio 2020 y ha cautivado al mundo por la práctica de este arte.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen