Mets derrotan a los Bravos en el Opening Day. En un gran duelo de pitcheo, los Mets de Nueva York derrotaron 1-0 a los Bravos de Atlanta en el ‘Opening Day’ de las Grandes Ligas. Los neoyorquinos aprovecharon una gran salida del actual monarca del Cy Young de la Liga Nacional, Jacob deGrom, y una excelente labor de su cuerpo de relevistas para maniatar a la ofensiva de los vigentes campeones de la División Este del viejo circuito.

Con el juego aún empatado a cero carreras, Yoenis Céspedes conectó un cuadrangular solitario sobre un lanzamiento de Chris Martin para anotar la única carrera del partido y llevar al triunfo a los Metropolitanos.

YOENIS CESPEDES STILL GOT IT

Jacob deGrom lució igual de dominante que en las pasadas dos temporadas y a lo largo de cinco entradas ponchó a ocho rivales y solamente recibió un imparable. Enfrente, estuvo el joven sensación Mike Soroka, quien no rehuyó al duelo de pitcheo y estuvo a la altura de su rival. El canadiense lanzó seis entradas en blanco, abanicó a tres bateadores y otorgo cuatro incogibles.

Una vez que Soroka dejó el partido, los Mets lograron hacer daño. Tras sacar el primer out, Chris Martin recibió un imponente tablazo por todo el jardín izquierdo por parte de Yoenis Céspedes, que a la postre fue la diferencia.

Starting the season right where he left off. @JdeGrom19 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mHwChS97W5

— New York Mets (@Mets) July 24, 2020