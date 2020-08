Mets de Nueva York reanudarán sus juegos el martes ante Miami. Después de perder los últimos cuatro partidos de su calendario tras detectar dos casos de COVID-19 en el equipo, los Mets de Nueva York regresarán a las actividades este martes. El conjunto da la Gran Manzana logró evitar un brote al interior de su clubhouse, tal como pasó en los Marlines de Miami o los Cardenales de San Luis, y rápidamente podrá disputar de nueva cuenta juegos.

Los Mets comenzarán una seguidillas de nueves juegos en seis días el martes, cuando disputen una doble cartelera ante Miami. Asimismo, celebrará dos encuentros el viernes ante los Yankees de Nueva York, con quienes se verán nuevamente las caras el 3 de septiembre para cerrar su serie anual.

Beginning tomorrow, the Mets will play: -9 games in 6 days

-18 games in 16 days

-34 games in 34 days to end the season — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) August 24, 2020

“Es un reto, pero este es un año en el que no se pueden tener excusas. No somos el único equipo que ha enfrentado adversidades en la programación de juegos. No somos el único equipo que ha enfrentado adversidades con la baja de jugadores o entrenadores por un periodo de tiempo. Tenemos que pensar en lo que tenemos y en encontrar maneras de ser competitivos con el calendario que enfrentaremos”, declaró Brodie Van Wagenen, gerente general del equipo.

La semana pasada, tras confirmar los primeros dos casos de COVID-19 en los Metropolitanos, las Grandes Ligas determinaron posponer su último encuentro de la serie que jugaban en la casa de los Marlines y la serie completa ante Nueva York. El resto del equipo viajó de Miami a Nueva York, a la espera de nuevas indicaciones, mientras que los integrantes afectados por el virus SARS-CoV-2 permanecieron en Florida, en donde se aislaron.

En caso de que todo salga conforme a lo programado, el martes será la primera vez en 29 días que todos los equipos de la MLB disputan en la misma fecha sus partidos. Los Mets tendrán entre martes y jueves una serie de cuatro partidos en Citi Field ante Miami; y entre el viernes y domingo se medirá en cinco ocasiones a los Yankees.

