Messi y capitanes del Barcelona despiden a Suárez.

Luis Suárez pisó por última vez el Camp Nou como jugador del Barça, pero ya sin el uniforme. Ahí se tomó fotos con sus ‘amigos’, resaltando la presencia de los excapitanes culés, especialmente, Lionel Messi, quien no parece nada feliz con ver partir a su dupla goleadora.

“De acá me llevo amigos”, aseguró el charrúa, acompañado por su mujer, Sofía Balbi, los cuatro capitanes del equipo, como el caso de Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto, también acompañó Jordi Alba.

Para el uruguayo siempre se sentirá orgulloso por haber compartido la cancha con Messi, a quien cataloga como “el mejor jugador de la historia”.

“Que mis hijos me vean levantar trofeos, que me vean hacer goles, que me vean jugar a lado de jugadores increíbles, maravillosos, que me vean a lado del mejor jugador de la historia que hay en el futbol, eso para mi va a quedar siempre en el recuerdo”, manifestó el goleador.

Por otra parte, Luis manifestó que en su llegada al equipo blaugrana fue advertido por compartir la zona de ataque con Messi. Pero siempre buscó estar a su altura y se siente orgulloso de lo que consiguieron.

“Todo el mundo sabe la relación que tengo con Leo. Cuando uno llega al Barcelona dicen cuidado con Leo por ser delantero. Y resulta que después de muchísimos años Leo se lleva espectacular con un delantero y algunos dicen que le hago mal. Nosotros somos conscientes de que intentamos siempre estar a la altura del Barcelona y yo me tengo que ir orgulloso de todo lo que hemos hecho”.

Suárez compartió que Messi y él ya se entendían a la perfección sin hablar, tan solo con el pensamiento y admite que su relación es muy buena a pesar de los enfrentamientos entre Argentina y Uruguay a nivel de selecciones.

“Leo nos conocemos tanto que sabemos lo que pensamos el uno y el otro. Somos bastante grandes como para que nos estemos dando consejos. Que nos enfrentemos en partidos complicados no cambiará nuestra relación”, manifestó Luis.

Finalmente, se siente agradecido por la oportunidad que le brindó el Barça cuando más lo necesitaba.

“El Barça sabía en las condiciones que venía, que había cometido un error (la FIFA lo había sancionado con cuatro meses sin jugar por morder al italiano Giorgio Chiellini en el Mundial Brasil), y siempre le estaré agradecido por eso”, confesó el goleador.

