Messi tiene la foto con más likes en la historia de Instagram

Lionel Messi logró un nuevo récord ahora en redes sociales, al tener la foto con más likes en la historia de Instagram.

La imagen del argentino besando la Copa del Mundo es histórica al acumular más de 62 millones de “me gusta” en dicha red social.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!”, agregó el futbolista en su publicación.

Cabe indicar que, Messi llegó junto con la selección argentina durante la madrugada de este martes a Buenos Aires, donde miles de aficionados los esperaban para continuar los festejos.

