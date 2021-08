Messi se despide del Barcelona entre lágrimas y aplausos. Lionel Messi se acaba de despedir del FC Barcelona en una conferencia de prensa, entre lágrimas y aplausos, el argentino se sinceró sobre su realidad, admitiendo que “yo hice todo lo posible por quedarme en el Barça. Todo. ¿El club? Eso no lo sé, deberían contestarlo ellos”.

Las lágrimas de Messi en su despedida del Barcelona. pic.twitter.com/n9kCb1OquL — Elvιɴ Koвѕ (@elvinkobs) August 8, 2021

Durante la conferencia, el astro argentino dejó claro que no quería abandonar el Barça y con dolor, le tuvo que decir adiós. Messi llegó al auditorio y a simple vista, se notaba desconsolado e incluso le costó decir algunas palabras. Al finalizar la reunión, no se contuvo más y rompió en llanto, en lo que fue una imagen muy desgarradora.

Lio comenzó aclarando que hizo todo lo posible por permanecer en el club.

“Estaba todo arreglado y en el último momento no se pudo hacer. Ya lo dijo Laporta. No sé si el club lo ha hecho todo, lo que sí tengo claro es que yo sí lo hice todo lo posible por quedarme. De mi parte hice todo lo posible porque quería quedarme”, Dijo Messi.

Parte el alma verlo así a Messi 💔 pic.twitter.com/Zc6LGoS7mT — Diario Olé (@DiarioOle) August 8, 2021

Asimismo, admitió que tuvo algunas conversaciones con el presidente del club, que al final, no sirvió de mucho.

“Después de las elecciones hablé con el nuevo presidente, comimos, charlamos, y después de esa comida estaba bastante convencido de que seguiría, que no habría problema… Después pasó lo que pasó. Falsas esperanzas no creo que se ofrecieran. Todos teníamos bastante claro que se podría arreglar y tal es así es que lo teníamos todo pactado. No se dio”, explicó.

Messi se despide del Barcelona entre lágrimas y aplausos de los presentes

De igual manera, develó que no esperaba el final que tuvo, y que está pasando por un momento difícil en su carrera.

“Es el momento más difícil, sin duda… No hay vuelta atrás, es el final en el club y siento mucha tristeza porque es el club que amo y no lo esperaba. Nunca mentí, siempre fui de frente. El año pasado quería irme y ahora no y de ahí mi tristeza. “No me he sentido engañado. No quiero decir esas cosas, ni hablar de ello. Yo siempre fui transparente y como soy de hablar poco se decían y dijeron muchas cosas que no son verdad. A mi lo que más me interesaba ahora era decir esta verdad a la gente” Explicó.

“Me pasan muchas cosas por la cabeza y estoy aún bloqueado. Aún no caigo en la realidad de cambiar de club y de vida. Llevo 16 años en el primer equipo y siempre era empezar lo mismo… Ahora, empezar de cero, en otro lugar no es fácil, pero nos adaptaremos”, agregó.

👋 Lionel Messi dijo adiós al Barcelona con todo el legado que le dejó al club de sus amores.https://t.co/Pomak0bShr pic.twitter.com/sGDyh27000 — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) August 8, 2021

Por último, habló sobre las especulaciones sobre su futuro en el PSG, y admitió que es una posibilidad.

“El PSG es una posibilidad, sinceramente, pero a esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchas llamadas de clubs pero no hay nada cerrado. Estamos hablando, obviamente”, concluyó.

