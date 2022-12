Messi rompe récord de likes en instagram.

El astro argentino, Lionel Messi, rompe un nuevo récord y esta vez en Instagram. El capitán del seleccionado se convirtió en el deportista con más likes en un post de la historia.

La foto de La Pulga sosteniendo la Copa del Mundo, ya ha juntado más de 48 millones (46 millones al momento de armar la nota) de “me gustas”.

“CAMPEONES DEL MUNDO. “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, escribió el 10.

Antes de ese récord, el domingo impuso una nueva marca en su carrera, pues se convirtió en el futbolista con más partidos en mundiales, superando a Lothar Matthäus.

Llegó a 26 encuentros en la máxima competencia del futbol mundial, mientras que el histórico alemán se quedó en 25 encuentros.

El camino de Messi empezó en Alemania 2006 cuando debutó en una victoria albiceleste por marcador de 6-0 ante Serbia.

En total en Alemania jugó tres partidos, en Sudáfrica 2010 jugó cinco duelos, después llegó Brasil 2014 y ahí jugó siete partidos, incluida la Final; en Rusia 2018 participó en cuatro juegos y en Qatar 2022 tuvo siete partidos.

Matthäus logró la marca con dos encuentros en España 1982, siete en México 1986, siete en Italia 1990, cinco en Estados Unidos 1994 y cuatro en Francia 1998.

Con el paso de los años diversos jugadores han hecho historia en los Mundiales, y además de Messi y Matthäus, Miroslav Klose, Paolo Maldini y Cristano Ronaldo completan en top 5.

Lionel Messi 26, Lothar Matthäus 25, Miroslav Klose 24, Paolo Maldini 23, Cristiano Ronaldo 22.

