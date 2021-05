Messi quiere el título de la Copa América.

El delantero del Barcelona mantiene la ilusión de ganar un título con la selección de Argentina.

El argentino del Barcelona, Lionel Messi, reconoció que tiene “muchísimas ganas” de disputar la Copa América 2021 que se llevará a cabo con sede única en Argentina del 13 de junio al 10 de julio, y donde buscará ganar su primer título con la Albiceleste.

“Sí, todo el grupo está con muchas ganas, ilusionado de poder jugar esta Copa. Hace mucho que no nos juntamos también por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos.

“Es una Copa especial, diferente por el tema de que no va a haber gente, pero en lo personal tengo muchísimas ganas de poder estar ahí”, dijo en entrevista para el Diario Olé.

Por lo tanto Messi habló de su pasión por ganar con sus equipos y dijo que obtener la Copa del Rey fue muy importante para él y el Barcelona porque “fue un punto de inflexión”.

“Siempre que compito, compito para ganar y tratar de conseguir todos los objetivos, títulos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento que estábamos también.

Finalmente “el club venía o viene de un par de años donde no la hemos pasado bien por diferentes resultados. Por a nivel de títulos y porque es un vestuario muy joven con mucha gente nueva y esta Copa del Rey era un punto de inflexión y muy importante, y más allá de eso en lo personal me gusta ganar, me gusta conseguir títulos y en cuanto más, mejor”, indicó.

