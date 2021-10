Messi había decidido retirarse en Barcelona.

Las circunstancias que devengaron en la salida de Lionel Messi del Barcelona para llegar al Paris Saint Germain de la Ligue 1 no habían sido tan claras, hasta que el argentino habló de su intención de terminar ahí su carrera pero le dijeron “que tenía que buscarse otro club”.

En una entrevista concedida a France Football, el astro argentino aceptó la tremenda sorpresa que le significó tener que irse, sin poder hacer nada.

“No lo esperaba en absoluto”, dijo, “Tenía en mente firmar mi contrato y reanudar los entrenamientos de inmediato”, destacó el futbolista.

“Pensé que todo estaba arreglado y que sólo faltaba mi inicial”. Comentó Messi, “pero cuando llegué a Barcelona me dijeron que ya no era posible, que no podía quedarme y que tenía que buscarme otro club”, contó.

“El Barça no tenía los medios para renovarme”, continuó el argentino, “cambió mis planes”.

Pese a las sospechas de Joan Laporta de que la oferta del PSG llegó antes de que Messi se fuera. Quedó claro con las declaraciones del presidente del club blaugrana que en Barcelona esperaban que el futbolista jugara gratis.

Por lo tanto, con esas explicaciones se completa el capítulo de la transición en la vida de los Messi, “fue extremadamente difícil de aceptar”, dijo el argentino, “había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona”, dijo mientras recordó lo que les afectó cambiar de aires, de país y cambiar la rutina de todos, especialmente de sus hijos que hasta de escuela tuvieron que cambiar.

Además, Messi aceptó que tuvo muchas ofertas pero que el PSG ayudó a que todo se arreglara muy pronto, “el Paris Saint Germain me ofreció la oportunidad ”, comentó, “recibí otras ofertas, pero debo admitir que llegamos a un acuerdo bastante rápido”.

Describió además que lo necesario para poder firmar con el club parisino fue una labor titánica, pero terminó aceptando porque “me sedujo el proyecto, las ambiciones del club, los jugadores a su disposición, el grupo”, comentó, “todos esos elementos hicieron que fuera más fácil llegar rápidamente a un acuerdo”.

Finalmente, se aclaró un panorama que resultó opaco por meses para los aficionados del futbol mundial que ahora cuentan con la versión del astro argentino.

