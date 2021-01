Messi es libre para negociar con el equipo que quiera.

El argentino termina contrato en junio y a partir de hoy puede firmar un precontrato.

Lionel Messi es libre y puede negociar con cualquier equipo para jugar la próxima temporada pese al Barcelona, pues al no renovar su contrato, que termina en junio de 2021, el reglamento de FIFA estipula que el jugador puede negociar con su próximo club seis meses antes.

Aunque Leo puede hacerlo, ha dejado claro en charla con Jordi Évole que: “De momento no voy a activarlo. Lo pensaré cuando acabe la temporada. No voy a distraerme con otras cosas”.

Messi se une a una lista de grandes cracks como Sergio Ramos, Kun Agüero, Di María o Donnarumma, quienes pueden negociar a partir de este primero de enero para jugar en un nuevo equipo ya que sus contratos terminan en verano.

“No sé si me iré o no. Pero si me toca irme, me gustaría hacerlo de la mejor manera. Pero si me voy, me gustaría volver a la ciudad y al club, aportar al club para hacerlo mejor. El Barcelona es mucho más grande que un jugador, incluyéndome a mí, obviamente. Ojalá el presidente que venga haga bien las cosas”, ha dicho para La Sexta.

La libertad de Messi para negociar prende las alarmas de clubes como Manchester City o PSG e incluso en la MLS a raíz del guiño del argentino en la charla con Évole.

“Yo siempre he querido vivir en Estados Unidos, de vivir el futbol ahí, la liga ahí también. Por eso digo lo de volver a Barcelona, pero no sé lo que va a pasar. No sé si se dará. Ahora no pienso en otra liga u otro club, solo pienso en acabar la temporada con el Barça”.

Messi es libre para negociar con el equipo que quiera.

El futuro es incierto y aunque Messi puede negociar con cualquier club a partir de ya también puede decidir quedarse en Catalunya al final de la temporada.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.