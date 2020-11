Messi cansado de ser el problema de todo en el Barcelona.

El argentino llegó a España y respondió al asedio de la prensa sobre las declaraciones del tío de Griezmann.

Lionel Messi llegó este miércoles a España, tras participar con Argentina en las eliminatorias mundialistas de Conmebol , y de inmediato fue asediado respecto a las declaraciones del tío de Antoine Griezmann acerca de que en el Barcelona se trabaja con menos intensidad para favorecer a “ciertas personas”.

“Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club”, respondió cortante Messi a los medios de comunicación que lo recibieron en territorio español proveniente de Sudamérica.

Días atrás, Emmanuel Lopes, tío de Griezmann lanzó una indirecta acerca de cómo se entrena en el cuadro catalán , con menor intensidad que en el Atlético de Madrid, exequipo del futbolista francés.

“Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja”, dijo Lopes.

Después, el familiar de Antoine Griezmann acusó a la prensa de editar sus declaraciones y no emitir el mensaje que quiso dar.

“Creo que Messi estará enfadado con Griezmann por mis palabras. Yo no he visto el montaje final”.

“Si se hubiera emitido bien y como estaba previsto, las formas de mi comentario hubieran sido completamente diferentes”. IIndicó Emmanuel Lopes a Chiringuito TV, en España.

Messi cansado de ser el problema de todo en el Barcelona.

El mediocampista del Barcelona Sergio Busquets fue explorado este miércoles por los servicios médicos del club catalán, que confirmaron que sufre un esguince del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda que le hará perderse , como mínimo, el encuentro de LaLiga del próximo sábado ante el Atlético de Madrid.

Síguenos en Twitter @ElDictamen