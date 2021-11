Messi asegura que palabras de Laporta están fuera de lugar.

El argentino acepta que un motivo para llegar al PSG era la posibilidad de ganar la Champions League.

Lionel Messi exjugador del Barcelona y actual del Paris Saint Germain consideró que las palabras de Joan Laporta “están fuera de lugar” sobre que llegó a pensar que podría jugar gratis en el Barça para no tener que irse por el límite salarial que impuso LaLiga de España.

En una entrevista concedida al diario Sport, Messi no calló su sentir al respecto del trato que recibió de parte del presidente del Barcelona cuando tuvo que dejar a la entidad blaugrana.

“La verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme”, dijo Messi,

“nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis”. “Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club”, continuó.

Barcelona recupera a jugadores para enfrentar al Dinamo

Juan Reynoso: Habría sido injusto el empate

“Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona. Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente”. Comentó el argentino, “me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas”.

“Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”destacó el delantero. Su llegada al Paris Saint Germain fue una atracción de poder jugar la Champions League con la posibilidad de poder conseguir el título.

“Cuando me vine acá fue uno de los principales motivos”, asegura Messi. “Como dije en mi despedida, hasta el último momento que esté jugando voy a intentar seguir ganando cosas”.

Messi asegura que palabras de Laporta están fuera de lugar.

Finalmente, “cuando tomé la decisión de venir al PSG, fue uno de los motivos de esto, porque tiene una gran plantilla”. Comentó ‘La Pulga’, “el deseo de seguir creciendo como club y de ganar la Champions.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen