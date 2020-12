Messi asegura que le gustaría ser anónimo.

Lionel Messi, figura del FC Barcelona y de la Selección de Argentina, reveló en entrevista que si bien agradece su talento y el reconocimiento que tiene debido a ello, hay ocasiones en las que le gustaría ser menos famoso y más anónimo.

Así lo dio a conocer el astro argentino en un nuevo fragmento que se dio a conocer de la entrevista que le realizó Jordi Évole para La Sexta, en la que habló acerca del burofax con el que anunció su deseo de salir del Barça.

“Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser anónimo”, respondió el jugador blaugrana a la pregunta sobre si hay algo de ser Leo Messi.

“Me gustaría poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine o a un restaurante, sobre todo cuando estoy con mis hijos sí que me gustaría pasar desapercibido”. Respondió la figura sudamericana y mundial.

La entrevista forma parte de una extensa serie de preguntas reveladoras sobre Messi. Y la cual se dará a conocer de forma completa el próximo domingo.

Leo Messi parece vivir su última temporada con el FC Barcelona y con un futuro incierto en cuanto a lo futbolístico. Incluso con la expectativa de verlo en la Premier League de Inglaterra o en la Ligue 1 de Francia.

Por lo tanto, Joan Laporta, precandidato a la presidencia del Barcelona, considera que a diferencia del resto, él cuenta con la credibilidad de Leo Messi para convencerle de su continuidad en el club azulgrana.

“Sí, ayudará mucho que Messi vea que el proyecto presenta un equipo muy competitivo. Eso es lo más importante para él. Y en este sentido tengo una ventaja comparativa respecto al resto de precandidatos: la credibilidad de Leo. Finalmente sabe que todo lo que le he dicho siempre lo he cumplido, así me lo ha hecho saber”, manifestó.

