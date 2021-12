Messi asegura que competencia con Crlstiano les ha servido.

Días después de recibir el séptimo Balón de oro de su carrera, el argentino Lionel Messi concedió una entrevista a la revista francesa France Football en la que habló de su trayectoria y su paso por la Liga española, donde competir con Cristiano Ronaldo lo ayudó a crecer profesionalmente.

“Con Cristiano hemos mantenido una competencia durante años dentro del mismo campeonato. Ha sido maravilloso y nos ha servido a los dos para seguir creciendo en nuestras respectivas carreras, pero sin estar necesariamente pendiente. Solo quería superarme para ser el mejor en general, no ser mejor que otro”, dijo el jugador del París Saint-Germain (PSG), a quien le llovieron críticas.

Messi, que a sus 34 años vive por primera vez la experiencia de formar parte de un club que no es el Barça, donde ha desarrollado su carrera, habla en la prensa francesa sobre su mal perder y los malos momentos que ha pasado por este carácter que tiene “desde pequeño”.

“Nunca me ha gustado perder. He aprendido… no voy a decir que me haya acostumbrado, pero he aprendido a aceptar la derrota. No se puede ganar todo el tiempo. He perdido en muchas ocasiones pero siempre me hace daño no alcanzar mis objetivos”, comentó en la entrevista.

El argentino confesó que antes del nacimiento de sus hijos podía pasar mucho tiempo encerrado y solo tras una derrota, pero con la llegada de los pequeños ha aprendido a relativizar, “a olvidar lo que pasa en el terreno”.

“De pequeño odiaba perder y he crecido con esa mentalidad. Querer ganar siempre, todo el tiempo. No solo en el fútbol, en todos los juegos”, explicó.

Reveló además haber lamentado su actitud en 2006, cuando con 19 años ganó por primera vez la Champions League desde el banquillo y, tras la victoria, se fue solo al vestidor en lugar de celebrarlo con sus compañeros.

“Lo lamento. No fui consciente en ese momento de lo que estaba viviendo. Solo pensaba en que no había participado”, señaló.

