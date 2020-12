Messi aclara si le gustaría ser homenajeado como Maradona.

La estrella del Barcelona aceptó que todavía no puede creer que el “Pelusa” esté muerto.

La estrella del Barcelona, Lionel Messi, aclaró si le gustaría un funeral estilo Diego Maradona cuando muera y dijo que no, porque Diego era diferente e hizo mucho por Argentina, eso derivó en los sentimientos que tiene el pueblo por él, dijo en una entrevista con Jordi Evole.

“No, la verdad que no, ni quiero pensarlo, pero era normal por lo que fue Diego, lo que hizo por Argentina, lo que siente el argentino por él, era de esperar que también sea la locura que fue al despedirlo porque se merecía todo Diego”.

Leo Messi ha dicho que le gustaría ser anónimo y disfrutar con su familia, pero ahora reveló que sabe que debe ir al psicólogo. Pues hay cosas que no logra gestionar solo y su esposa se lo ha pedido.

“Tendría que haber ido (al psicólogo), pero no fui nunca. Me cuesta dar ese paso sabiendo que lo necesito, incluso me insistieron para que vaya, Antonella dijo muchas veces, soy una persona que me guardo para mí, nunca di el paso, sé que lo necesito, no lo hago”.

Ante la partida del Diego, Messi reflexiona sobre la muerte y dice que trata de pensar poco en eso. Aunque deja claro que sí lo hace y todo se deriva de lo sucedido con el ídolo.

“No, no. O bueno, sinceramente si, no en la muerte sino en el qué pasará cuando ya no esté más. Cuando ya no esté yo, que habrá, cómo quedarán mis hijos mi familia acá, pero no mucho, intento de que sea pocas veces”.

Diego Armando Maradona fue técnico de Leo Messi en la selección Argentina durante las eliminatorias y el Mundial de Sudáfrica 2010, donde llegaron a Cuartos de Final.

