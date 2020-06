Mercedes vestirá de negro para combatir el racismo en F1.

Presentó una nueva imagen donde destaca el negro y no el plateado tradicional con la que competirá en la temporada 2020 como parte de una nueva campaña para combatir el racismo.

El W11, auto con el que competirán en la temporada 2020 será de color negro con vivos en turquesa y así competirá el próximo fin de semana en Austria cuando arranque la temporada y así seguirán por el resto de las fechas competitivas del campeonato mundial de la FIA.

Estas modificaciones obedecen a una campaña en la que pretenden combatir el racismo y de hecho en el halo tendrán escrita la frase ‘End racism’.

Los uniformes de los pilotos Lewis Hamilton y Baltteri Bottas también cambiarán de color para que al igual que el auto, se cambie del plateado tradicional, sea el color negro el que domine en la nueva imagen del equipo de carreras.

Introducing our new 2020 livery 🖤 A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. @MercedesAMGF1 #MercedesAMGf1 #Formula1 pic.twitter.com/QvNnhScTsZ

Mercedes también informó que lanzará un nuevo programa de diversidad e inclusión antes del final de temporada ya que sólo en 3% de su fuerza laboral actual es identificada como perteneciente de un grupo étnico minoritario.

“El racismo y la discriminación no tienen lugar en nuestra sociedad, nuestro deporte o nuestro equipo”. Dijo el director del equipo, Toto Wolff, “esta es una creencia central en Mercedes. Pero tener las creencias correctas y la mentalidad correcta no es suficiente si permanecemos en silencio”.

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton, el único piloto de color en la historia de la F1 fue especialmente expresivo en las últimas semanas. Y solicitó a la comunidad de F1 ‘dominada por los blancos’ que sea más consciente del racismo y la injusticia racial.

Hamilton también anunció planes para una nueva comisión destinada a mejorar la diversidad dentro de las industrias dentro del automovilismo.

“Es tan importante que aprovechemos este momento y lo usemos para educarnos si usted es un individuo. Una marca o una empresa para realizar cambios significativos a la hora de garantizar la igualdad y la inclusión”. Dijo Hamilton.

“He experimentado personalmente el racismo en mi vida y he visto a mi familia. Y amigos experimentarlo también y estoy hablando desde el corazón cuando pido un cambio”. Comentó el seis veces campeón mundial de la Fórmula 1

“Cuando hablé con Toto (Wolff) sobre mis esperanzas de lo que podríamos lograr como equipo, dije que era tan importante que nos mantuviéramos unidos”.

🖤🏳️‍🌈 The call to ‘End Racism’ will feature on the halo of both of our cars in 2020, and #WeRaceAsOne will be featured on the mirrors of the W11. pic.twitter.com/KYIEFWmEU5

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020