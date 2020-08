Mercedes anuncia que Bottas renueva para el 2021.

Mercedes anuncia que Bottas renueva para 2021.

Valtteri Bottas continuará pilotando uno de los monoplazas de la escudería Mercedes en la temporada 2021. Con lo que completará cinco temporadas en el equipo alemán, todas ellas con el británico Lewis Hamilton, seis veces campeón mundial, como compañero.

Bottas, que llegó a Mercedes en 2017 después de cinco temporadas en el equipo Williams (una como probador). Para sustituir al alemán Nico Rosberg cuando éste decidió retirarse tras ser campeón mundial en 2016, ha sumado ocho victorias con el equipo de las ‘flechas plateadas’.

Tercero en el Mundial en su primer año, fue segundo en 2019, la misma posición en la que está actualmente con 58 puntos, 30 menos que su compañero Hamilton.

“Estoy muy feliz de continuar en Mercedes en 2021 y seguir construyendo el éxito que hemos disfrutado juntos hasta ahora. Gracias a todos en el equipo y la familia Mercedes por su continuo apoyo y confianza. Estoy muy orgulloso de representar a este gran equipo”, declaró Bottas a través de un comunicado de la escudería.

El piloto finlandés aseguró que su sueño de niño es “ser campeón del mundo”, un título por el que está “en la lucha” este año y para el que Mercedes le pone “en la mejor posición posible para competir”.

🚨 #BottasAnnounced 🚨

He’s STAYING! 👊 @ValtteriBottas will race for the Team next year! 🔥 pic.twitter.com/hsGv1WuWIX

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 6, 2020