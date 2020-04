Menéz acepta que fue estúpido con la prensa mexicana.

El atacante galo Jéremy Ménez se sinceró con France Football sobre su paso en México, donde se arrepintió de su relación con la prensa mexicana.

“Muy a menudo, sí. Tal vez también ayudé a la prensa a ser mala conmigo. Podría haber sido un poco más abierto, menos estúpido”, declaró al rotativo francés el ex jugador de América.

Con el América, Menéz fue campeón de liga y de copa, pero solamente jugó 23 partidos en año y medio.

“A veces también era estúpido, con mi carácter estúpido. Me cierro a la gente aún cuando no tienen nada malo que decir al respecto”.

“Odio la injusticia y he leído muchas cosas falsas sobre mi persona. Pero los medios están haciendo su trabajo”, indicó el exjugador del Milan y de PSG, entre otros.

Recientemente, en una sesión de preguntas y respuestas, el francés apuntó que su afinidad por México y los mexicanos permanece. “La verdad me gustó el país y la gente”, escribió.

Además, el actual jugador de Paris FC comentó que todavía tiene un fuerte lazo con las Águilas, al subir una foto con la leyenda “Claro, siempre Águilas”.

El atacante de 32 años afirmó que en algunas ocasiones discutió o tuvo problemas con algunos periodistas, pero no entró en detalles y aseguró que dijeron muchas cosas falsas sobre él.

Menéz acepta que fue estúpido con la prensa mexicana.

“En algunas ocasiones me he confrontado con personas que han hablado, aunque pueden no haberme hecho daño. La prensa solo está haciendo su trabajo. Es así. Al final es inútil. Todos hacen su trabajo. Si realmente quisiera ser bueno con la prensa, podría haberlo hecho. Pero no puedo estar equivocado. No es lo mío”, mencionó.

“Leí muchas cosas falsas sobre mí. Juzgamos sin saberlo realmente. Pero sé quien soy. Es lo principal”, sentenció Ménez.

Síguenos Twitter @ElDictamen en