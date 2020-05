Memphis Depay podría dejar el Lyon.

El atacante sabe que el conjunto francés no jugará Champions y tendría en mente cambiar de aires.

Memphis Depay estaría analizando dejar el Olympique de Lyon de cara a la próxima temporada, ya que el conjunto francés no disputará la próxima edición de la UEFA Champions League y esto sería una motivación menos para el delantero.

El presidente del club, Jean Michel Aulas, dejó claro en una entrevista con Le Progrés que su mejor jugador podría tener las horas contadas en el plantel profesional.

“De momento no tengo noticias de una posible marcha de Memphis. Él me dijo que estaba listo para tener una conversación conmigo cuando regrese del confinamiento a Francia. Sus agentes dicen que está pensando en una salida si no jugamos la Copa de Europa”, aseguró Aulas al periódico francés.

El valor de Memphis se ha devaluado debido a la crisis del coronavirus y por una lesión de ligamentos que sufrió el 15 de diciembre contra el Rennes.

Acaba contrato en 2021, por lo que a priori no saldría por una cifra inasumible para muchos clubes europeos.

Aulas tampoco sabe si podrá contar con el holandés para la vuelta de los octavos de Champions contra la Juventus, prevista para el 7 de agosto.

