Memphis Depay acepta que Barcelona tiene interés en él. Barcelona encontró un final feliz al garantizar la estadía por un año más de Lionel Messi, sin embargo, la sola presencia del argentino no bastará para hacer a los Blaugranas candidatos a ganar la Champions League. Debido a esto, la directiva busca comprar a Memphis Depay, jugador de Lyon, quien reconoció que es del interés de los Culés.

Depay confirma el interés del Barcelona y de Roma por ficharlo https://t.co/nMJIAROaOG — DeportesEH (@DeportesEH) September 8, 2020

“Hay que esperar para ver lo que sucede. Sé que hay interés del Barcelona, pero en este momento no puedo decir nada más. En las próximas horas hablaré con el Lyon y veremos. Tampoco he hablado mucho con mi agente”, declaró el delantero neerlandés en entrevista con la cadena ‘NOS’ sobre un posible traspaso al Barca.

#Fichajes: El holandés Depay se pronunció sobre el interés del #Barcelona por ficharle y además revela que recibió oferta de otro club https://t.co/DntfVoyhl1 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) September 8, 2020

Pese a las declaraciones de Memphis, el presidente de Lyon, Jean-Michel Aulas, descartó que hasta el momento hayan recibido una propuesta formal de los Culés por el neerlandés. Además, minimizó los rumores que colocan al goleador en la órbita de los catalanes y rechazó que el club tenga interés en dejarlo salir.

Memphis Depay acepta que Barcelona tiene interés en él, directiva de Lyon niega que hayan recibido una oferta de los Culés

“En contra de lo que he leído, no ha habido negociaciones con el Barça. Y no creo que al Lyon le interese dejar salir a su capitán tras esta temporada truncada”, expresó Aulas sobre el interés que han mostrado los Blaugranas en su futbolista.

❗ Memphis Depay se mudará para Barcelona. [Sky Sports] pic.twitter.com/QygvfSs4qA — Barça News BR 🇧🇷 (@FCBNewsBR) September 8, 2020

Memphis Depay tiene contrato con Lyon hasta 2021, por lo que es el momento adecuado por parte de la directiva francesa para negociarlo. De acuerdo a reportes, el club pediría a Barcelona alrededor de 25 millones de euros por la venta del delantero, que revivió su carrera en la Ligue 1 y marcó 15 tantos en 2019-2020, pese a perderse medio año por una lesión de ligamentos de rodilla.

