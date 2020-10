Memo Vázquez: ‘estoy en manos de la directiva’.

Memo Vázquez no aceptó preguntas en conferencia de prensa pero dejó clara la vergüenza que siente tras la humilacción recibida en casa a manos del Mazatlán FC. Dijo que no sabe qué pasará con él y puso su futuro en manos de la directiva.

Visiblemente molesto y decepcionado, el entrenador de San Luis dijo estar trabajando lo mejor que puede y sin embargo no ve resultados, resaltó la noche tan dura que ha vivido y dijo que no es la forma de representar a un club como el potosino.

“Hay pocas palabras para mencionarlo. Habíamos tenido malos días, pero este fue muy malo, el equipo entró completamente tibio. Poco comprometido, la verdad que no ofrecimos ninguna resistencia al rival, ellos aprovecharon todas las facilidades que dimos.

“Al descanso les dije que esto no se valía, que es una vergüenza muy grande, que así no se representa a este equipo. El segundo tiempo intentaron hacer algo, pero ya era muy complicado, es un día difícil, una noche difícil, de mí qué va a pasar no sé, he tratado de hacer lo mejor. Pero los resultados no han sido lo que hemos planeado, estoy en manos de la directiva”, cerró Vázquez.

San Luis es el sotanero del Guard1anes 2020 BBVA MX y el único equipo que ya no puede clasificar al repechaje del futbol mexicano.

Los potosinos cerrarán el torneo jugando la próxima semana contra Puebla de visita y buscarán recomponer el camino pensando en la próxima temporada ya que en este torneo también son el equipo más goleado.

