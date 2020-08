Mellizos barren a los Piratas y ligan su quinto triunfo. Los Mellizos continúan imparables y ligaron su quinto triunfo tras vencer 7-3 a los Piratas de Pittsburgh. Nelson Cruz se fue de 4-3 con una carrera remolcada y Eddie Rosario (4-2) conectó un par de imparables y produjo dos rayitas durante la exhibición ofensiva de Minnesota en el Target Field.

Another little sweep, another #TwinsWin ! 🙌🙌🙌

Los Mellizos se fueron temprano arriba en la pizarra con un rally de tres anotaciones en la parte baja del primer capítulo. Eddie Rosario trajo la primera rayita de la tarde con un imparable al jardín central y de inmediato Miguel Sanó produjo la segunda anotación con un doblete. El ataque lo redondeó Luis Arráez con un elevado de sacrificio.

En el siguiente inning, Minnesota acrecentó su ventaja tras salir bien librado de la parte alta. Con la casa llena, Cruz se trajo la cuarta carrera para su equipo con un imparable al central. Los Piratas timbraron por primera vez en la cuarta con un elevado de sacrificio de Gregory Polanco, después de un triple de Bryan Reynolds.

Los locales no se quedaron atrás y añadieron una carrera al marcador en el cierre de ese rollo. Rosario remolcó su segunda anotación del juego con un imparable. Minnesota anotó sus últimas carreras en el quinto episodio con un par de elevados de sacrificio de Byron Buxton y Max Kepler. Pittsburgh se acercó en el final del juego con dos hits consecutivos, pero se quedó corto de su intento de remontada.

If you like sac flies, have we got a treat for you. #MNTwins pic.twitter.com/xe2nDKWatJ

