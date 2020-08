Melitón Hernández oficialmente jugador del Atlético Veracruz.

Edgar Melitón Hernández fue presentado como nuevo jugador del Club Atlético Veracruz de la Liga de Balompié Mexicano.

Dicha noticia se dio esta mañana en sus redes sociales con un video en donde el ex portero de equipos de la Liga MX. Como Pachuca, León y Tiburones Rojos de Veracruz, así como del Ascenso (hoy Liga de Expansión) como el mismo cuadro de esmeralda y Albinegros de Orizaba. Ya portaba la playera naranja de los Piratas del Atlético Veracruz.

En el video que presentan en sus redes Melitón dijo lo siguiente: “Es un amor incondicional que me apasiona que me tiene en este momento. Y durante toda mi vida apasionado por lo que hago y bueno disfrutando lo que el futbol me ha dado y también la oportunidad de estar aquí en este equipo”.

“Una de las claves que me ha dado la oportunidad de seguir, es que sigo teniendo esos sueños de niño. De seguir adelante y con la ilusión, me apasiona, lo amo y todo el tiempo estoy pensando en futbol. La motivación es esta mi madre, mi familia, mis hijas”.

Melitón Hernández una contratación más del Club Deportivo Atlético Veracruz, fue recibido por Gustavo Zarrabal, quien es el Director Deportivo del equipo.

Portero nacido en Poza Rica, Veracruz, México, quienes el 15 de octubre de 1982 nació y está por cumplir 38 años.

Tiene 17 años como futbolista profesional, 2 campeonatos de la Liga MX, 2 campeonatos de la Liga de Ascenso MX, una Copa MX, una Copa Sudamericana y una Copa de Campeones de la CONCACAF, como palmarés.

Trayectoria en Clubes: Pachuca, Toluca, Chiapas, Puebla, León y Veracruz.

“Estamos convencidos que con su calidad y su estilo de juego, sumando su gran compromiso y profesionalismo, dará muchas alegrías al aficionado del Club Deportivo Atlético Veracruz. ¡Bienvenido al barco pirata!. #ConAlmadePirata”.

Así cerró el club la llegada de Melitón, quien se suma a Christian Bermúnez, Sergio Nápoles, Moisés Velasco, Diego Jiménez y el joven veracruzano Marlon Campos.

Además de César Rodríguez Gómez, Cristian José Haro Ruelas y Juan Angel Ruelas Valencia. Estos tres reclutados del campamento que se realizó días atrás en Zapopan, Jalisco.

Finalmente todos se pondrán a las órdenes del técnico Lucas Ayala y su auxiliar Walter “Lorito” Jiménez.

