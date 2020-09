Melitón Hernández confía en que Fidel Kuri pague las deudas . Melitón Hernández se despidió de la Liga Mx con par de tragos difíciles de digerir. El exportero de los Tiburones Rojos vivió un nuevo descenso de la franquicia y seis meses más tarde vio la desaparición de la misma, tras la revocación del certificado de afiliación a la que se hizo acreedor por las múltiples deudas que arrastraba el club con sus jugadores.

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨 VERACRUZ DESAFILIADO Viaja al puerto el abogado legal de La FMF para entregar el documento que ratifica su desafiliación a Fidel Kuri, propietario de Tiburones Rojo. — 👥Rubén Rodríguez (@ruubenrod) December 5, 2019

El ahora portero de Atlético de Veracruz, conjunto de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), habló los pendientes económicos que dejaron los Escualos con él y se mostró confiado en que en algún punto Fidel Kuri Grajales, expropietario del equipo, liquide los adeudos que tiene con él.

Lo que sucede con Tiburones y con Fidel Kuri no es de extrañar, nuestro fútbol está lleno de gangsters y de hombres corruptos.

Un asco,

Una vergüenza,

Una tristeza ! — José Ramón Fernández (@joserra_espn) October 16, 2019

“Ese es un tema que no quiero tocar, porque son temas directivos y no quiero ofender a nadie, hubo muchos afectados, también yo, pero estamos de pie. La verdad yo confío ciegamente en Don Fidel (Kuri), el señor no tarda en hablar y decir ‘Sabes, aquí está lo que te debo’”, declaró el guardameta en entrevista con ‘xeu deportes’.

Asimismo, Melitón aseguró que nunca le había quedado a deber Kuri Grajales y mencionó que espera que se pueda levantar de esta situación complicada para que pueda cumplir con los pendientes que dejó.

Hackearon la cuenta de twitter del presidente de Tiburones Rojos; Fidel Kuri. ¿No sería mejor hackear la presidencia? Quizás un grupo de aficionados recuperan al equipo. #Tómala pic.twitter.com/W7N9ywgUFI — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) August 20, 2019

“Nunca nos quedó a deber un peso, el futbol si lo maltrató mucho, a veces con culpa y la mayor veces sin culpa, es un sistema muy duro el futbol mexicano, a mí don Fidel nunca me quedó a deber un peso, estoy esperando a que se levante de esta, él nos dijo de frente que nos va a llamar y nos va a cumplir, y si no, no pasa nada, el futbol así pasa y él salió afectado”, concluyó.

