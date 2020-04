Mejía Barón, el técnico que frustró la racha goleadora de Jorge Campos. Hoy en día Jorge Campos es reconocido por su peculiar manera de narrar los partidos en TV Azteca. Sin embargo, previo a los micrófonos, el ‘Brody’ fue un ‘todo terreno’ dentro del campo.

Campos inició su carrera en 1988 con los Pumas de la UNAM. Debido a que Adolfo Ríos tenía el puesto titular, el ‘Brody’ pidió ser delantero, destapándose con varios pirulos. Pese a su buena cuota, su sueño goleador fue truncado. El legendario jugador mexicano compartió que el técnico Miguel Mejía Barón lo ‘enjauló’ en la cabaña definitivamente.

“Luis García era banca y yo llevaba muchos goles en el equipo. Miguel Mejía Barón fue quien me puso de nueva cuenta en la portería. Yo era campeón goleador de la Concacaf. Recuerdo que nos fuimos a los Juegos Olímpicos y me dijo que luego lo veíamos pero ya me quedé en la portería”, compartió Campos en entrevista con la Liga MX.