Megan Rapinoe buscará la presidencia de Estados Unidos. Megan Rapinoe aseguró que siempre piensa en grande y no descartó candidatearse en un futuro para convertirse en la primera mujer que ostenta la presidencia de los Estados Unidos de América.

🇺🇸 Megan Rapinoe no descarta presentarse a unas elecciones: "Si me presento es para ser presidenta (…) y me rodearía de gente inteligente y cualificada”

“No cierro la puerta aunque eso suene a una locura. Si lo hago será en grande como todo lo que he hecho, así es que buscaría ser presidenta de los Estados Unidos”, declaró la atacante sobre sus aspiraciones políticas en una entrevista con ‘Vice’.

Megan Rapinoe Says She Might Run For President, Takes Swipe At Trump https://t.co/b5GIXf8DaY

— Daily Caller (@DailyCaller) May 20, 2020