MEGAMENAZAS.

Roberto Matosas presenta un artículo de Juan Carlos Cubeiro, Tecno Talento.

El Libro de ‘MEGAMENAZAS’ de Nouriel Roubini, un prestigioso economista que ganó fama por predecir dos años antes la crisis de 2008, la del estallido de la burbuja, que la mayor parte de los gobiernos “resolvieron” con deflación social: pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores y rescate a los bancos.

¿Cuáles son esas diez grandes amenazas?

La madre de todas las crisis de deuda Los errores privados y públicos La bomba de relojería demográfica La trampa del dinero fácil La gran estanflación que se avecina La crisis monetaria e inestabilidad financiera ¿El fin de la globalización con? La amenaza de la Inteligencia Artificial La nueva guerra fría: el conflicto chinoamericano Un planeta potencialmente inhabitable

Una forma muy estructurada de explicar las amenazas globales por un prestigioso economista al que no suele escapársele una. Muy coherente con especuflación (estancamiento, inflación, especulación) actual, dentro de la “tetracrisis” económica, medioambiental, sanitaria y sociopolítica, porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, parafraseando a Gramsci.

Una visión que no considero catastrofista en absoluto, sino que corresponde a una nueva era, la del Talento. Quienes no conozcan su pasión, su misión, su vocación, su profesión (su Ikigai, en definitiva) y no inviertan en su talento (aprendibilidad) van a sufrir de lo lindo. Porque jugarán a lo que ya no se lleva.

Fuente: Juan Carlos Cubeiro, Tecno Talento, enero 25.2023.

