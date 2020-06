Médico de Maradona: “Diego está limpio de cocaína, pero tiene excesos con el alcohol”. Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Armando Maradona, aseguró que el ‘Pibe de Oro’ se encuentra limpio de cocaína. Sin embargo, aseguró que, debido al confinamiento y al estrés por los problemas familiares, ‘Pelusa’ se ha refugiado en la ‘botella’.

En charla con el programa Intrusos de América TV, el neurocirujano se dijo sorprendido por los rumores que aseguran que el ‘Diego’ recayó en las drogas. El médico aseguró que Maradona ha dado pasos importantes en su recuperación, aunque aceptó que la cuarentena por Covid-19 le ha traído nuevos problemas con el alcohol.

“Él, por momentos, tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena, estos problemas familiares son terribles para él. Entonces cuando escucho que es un tema de pastillas… No, eso es simplificar un problema que tiene un sistema de comprensión más alto, que tiene que ver con la contención familiar. Esto es atípico, esta cuarentena”, abundó el médico.

A principios de milenio, en Uruguay, Diego Armando estuvo cerca de partir de este mundo tras una sobredosis de cocaína.

El galeno aceptó que Diego no es un paciente fácil, sin embargo, es seguido objeto de revisión y de estudios.

“Cuando escucho que dicen que Diego está empastillado no lo puedo creer. Maradona es un paciente difícil, particular y todo el mundo lo sabe. El esfuerzo que hacemos con todo el equipo es terrible para lograr lo mejor que se pueda con él. Mi prioridad es Diego y su salud. Lo hemos llevado varias veces a la Clínica Olivos, le hemos hecho estudios y es una persona que varía su estado de ánimo y sus hábitos, que a veces son diferentes y tienen un resultado negativo en su salud. La verdad es que le estamos encima y a veces el resultado no es el esperado, pero eso de las pastillas es una barbaridad”, expresó Leopoldo Luque.

Maradona no pasa a veces por momentos muy sanos ya que hay disputas en la familia y esto afecta al exjugador.

“Si uno está mal de ánimo repercute en lo que uno come, en lo que uno toma. Cuando lo veo, trato de hablarle de cualquier cosa menos de estos líos. Yo no tomo partido por los problemas familiares. De lo que doy fe es que cuando escucha esto le hace mal. Me dijo que desearía tener a todos sus hijos juntos. Habla sobre esto y se quiebra, me dice que sufre mucho”, reconoció.