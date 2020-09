Médico de los Cargadores perforó el pulmón de Tyrod Taylor. Justin Herbert hizo su debut con los Cargadores de Los Ángeles mucho antes de lo esperado, después de que el equipo anunciara que el mariscal de campo novato iniciaría en lugar de Tyrod Taylor, debido a una lesión de costillas de Taylor, minutos antes del duelo ante Kansas City.

The Chargers' team doctor accidentally punctured Tyrod Taylor's lung just before kickoff Sunday while trying to administer a pain-killing injection to the QB's cracked ribs, sources told @AdamSchefter. The NFL Players Association is investigating the medical mishap. pic.twitter.com/Sbr2cEo0UK — SportsCenter (@SportsCenter) September 23, 2020

A tres días de esta extraña situación, el Sindicato de Jugadores de la NFL estudia un incidente médico que le habría costado a Tyrod no arrancar el partido ante los Jefes de Kansas City. De acuerdo a ESPN, un doctor del equipo perforó un pulmón de Taylor al inyectar un analgésico para aliviar el dolor provocado por dos costillas rotas.

Chargers’ team doctor accidentally punctured Tyrod Taylor’s lung while giving a painkilling injection to his ribs before kickoff Sunday, per @AdamSchefter pic.twitter.com/hF8XgWhmi1 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 23, 2020

El accidente ocurrió a escasos minutos de que iniciara el partido y forzó a que Anthony Lynn, entrenador en jefe de Los Ángeles, tuviera que echar mano de Herbert, quien dejó una gran impresión en su primera titularidad con la franquicia.

“Nuestro equipo médico y legal han estado en contacto con Tyrod (Taylor) y su agente desde el domingo, recopilando información. Se ha iniciado una investigación”, señaló George Atallah, directivo de la Asociación de Jugadores, en redes sociales este miércoles.

More details on the Chargers’ team doctor accidentally puncturing his own quarterback Tyrod Taylor’s lung just before kickoff Sunday while trying to administer a pain-killing injection to the quarterback’s cracked ribs:https://t.co/IUPlMaJ65J — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 23, 2020

Tyrod Taylor sufrió la fractura de dos costillas en el primer partido de 2020 ante los Bengalíes de Cincinnati y pese a esto estaba programado para estar bajo el centro ante Kansas City. Sin embargo, tras ser perforado de un pulmón, el equipo anunció que Justin Herbert sería el mariscal titular. Los Cargadores señalaron que la ausencia de Taylor se debió a “complicaciones por la inyección”.

Tyrod Taylor did not get to play because #Chargers team doctors accidentally punctured his lung After talking to folks who have taken these pain killing shots I learned 2 things: 1. Has to be done RIGHT before the game

2. Always a chance of a lung puncture w/a shot in the ribs pic.twitter.com/iT0X0vkCHV — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) September 23, 2020

Tras este desafortunado incidente, Taylor fue hospitalizado para tratar la lesión y después de que presentara complicaciones para respirar. Pese al buen desempeño de Herbert, Anthony Lynn mencionó que en cuanto esté listo Tyrod se convertirá de nueva cuenta en el titular. Los médicos han recomendado al mariscal de campo no jugar por un tiempo indeterminado.

