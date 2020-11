Médico de Diego Maradona se presenta a la Fiscalía de Argentina. Tras ser señalado como sujeto de investigación por la muerte de Diego Maradona, Leopoldo Luque, médico personal del Pelusa, se presentó a rendir su declaración en la Fiscalía de San Isidro ante las autoridades. La casa del doctor y amigo personal del histórico futbolista argentino fueron allanadas el domingo.

Tras recabar declaraciones de las hijas del legendario futbolista, la fiscalía decidió allanar el domicilio y la consulta de Leopoldo Luque, para buscar “material de interés” para la causa.



Vía: @ReutersLatam pic.twitter.com/0kKEYa2p7m — UNICA RADIO USA (@UNICAESRADIO) November 30, 2020

Luque llegó acompañado de Julio Rivas, su abogado, de manera inesperada. De acuerdo a la agencia de noticias EFE, el doctor “no está formalmente imputado”. Tras su comparecencia, Rivas informó que aunque su cliente no este imputado, las formas en las que se presentó el allanamiento de su domicilio da entender lo contrario.

🎙️ #Viale910 | El abogado @dalessamauricio habló sobre la situación judicial de Leopoldo Luque, y dijo que la causa por mala praxis no tiene pies ni cabeza.



🗣️ "Los problemas de la atención de Diego Maradona se debían a la voluntad del propio paciente"https://t.co/fhLwMGkkPE — Jonatan Viale (@JonatanViale) November 30, 2020

“Salió un comunicado de la Fiscalía que no había imputados, pero ayer lo allanaron. Para mí está imputado porque lo allanaron, pero no tengo el acta de la imputación, entonces no lo puedo decir”, declaró el abogado de Luque.

Médico de Diego Maradona rompe el silencio

Reportan aparición de Diego Maradona en el cielo de Argentina

Médico de Diego Maradona se presenta a la Fiscalía de Argentina después de que las autoridades catearan su casa

Acerca de una posible negligencia médica en la muerte de Maradona, Rivas indicó que el Pelusa decidió no recibir mayor atención médica tras ser operado de un coágulo en la cabeza y deslindó la responsabilidad de su cliente en esta determinación.

😢🔟 Leopoldo Luque se defendió: "Se intentó todo, Maradona no quería nada"



El neurocirujano del Diez aseguró que el cuerpo médico hizo todo lo posible para ayudarlo, pero que era un paciente sin volutad y no podían invadirlo.https://t.co/BfI60rhT4j — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2020

“Los que estaban al lado de Maradona saben lo que pasó y cuál fue la actividad de Luque. Lo operó de una neurocirugía y salió perfecto. Hablan de un equipo, no hubo internación domiciliaria, quedó claro. La decisión fue de Maradona. Estaba lúcido, consciente y podía decidir lo que quería él”, agregó.

#VueltaDeRosca⚙️| 📲 "Los médicos cardiólogos lo vieron y no advirtieron ningún problema" 🗣️Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque — Radio 10 (En 🏡) (@Radio10) November 30, 2020

Diego Maradona murió dos semanas después de someterse a la operación de cabeza en una clínica de La Plata. Tras su fallecimiento, las autoridades argentinas comenzaron una investigación en torno a este hecho.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen