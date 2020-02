Medias Rojas de Boston nombran manager interino a Ron Roenicke. A la víspera de que comience los Entrenamientos Primaverales de los Medias Rojas de Boston, el equipo campeón de la Serie Mundial de 2018 nombró como manager interino a Ron Roenicke, quien estará al frente del inicio de las actividades de los entrenamientos el día de mañana en las instalaciones de la franquicia en Fort Myer, Florida.

Una vez que las Grandes Ligas finalicen su investigación sobre el presunto esquema de robo de señales que implementaron los Medias Rojas en 2018, hay una posibilidad de que Boston nombre de forma permanente a Ron Roenicke como el manager número 48 de la historia de la novena.

Roenicke, 63 años, cuenta con experiencia de más de tres décadas como coach en la MLB. Además, fungió como manager de los Cerveceros de Milwaukee entre 2011-2015. Asimismo, el ex jugador de beisbol dirigió durante cinco años en varias categorías de las Ligas Menores de los Dodgers de Los Ángeles.

Con Milwaukee, el ahora manager interino de Boston tuvo un récord de 342-331 y su momento más notable fue cuando quedó en segundo lugar de la votación del Manager del Año de la Liga Nacional en 2011. Durante esa campaña, Roenicke llevó a los Cerveceros al título de la División Central al conseguir un récord de franquicia de 96 triunfos.

La llegada de Ron Roenicke se da en medio del escándalo de robo de señales de los Astros de Houston que sacudió al mundo de beisbol. El entrenador de los Medias Rojas, Alex Cora, fue nombrado como uno de los principales autores de esta trama cuando sirvió como coach de Houston en 2017.

Un año más tarde, Cora fue nombrado manager en Boston y algunos reportes señalan que implementó las mismas tácticas en este equipo. Tanto en 2017 y 2018, los equipos en los que estuvo el boricua levantaron el trofeo de campeones de la Serie Mundial.

