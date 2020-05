Medias Rojas de Boston jugarían sin público en Fenway Park. El beisbol de las Grandes Ligas se vio afectado por la pandemia de COVID-19 y tuvo que posponer el arranque de su temporada 2020. A casi dos meses de ese anuncio, aún se desconoce la fecha en la que podría iniciar, aunque se ha rumorado que a partir del 1 de julio se podrían disputar encuentros de pelota, sin embargo, un equipo no tendría la oportunidad de presentarse delante de sus aficionados.

He is essentially saying the Red Sox won’t play at Fenway this summer. VERY smart move. No money comes in through that at all.

Los Medias Rojas de Boston estarían imposibilitados de realizar sus partidos como local con presencia de personas, debido a una orden del alcalde de Boston, Marty Walsh, que prohíbe todos los eventos multitudinarios en la ciudad hasta el 5 de septiembre. “Los desfiles y festivales no tendrán lugar este verano en la ciudad de Boston”, declaró Walsh.

We are planning a healthy re-opening and an equitable recovery process—as soon as the health data tells us it is safe. But we do not envision a point this summer when it will make sense to have large crowds gathered in close contact for prolonged periods.

Cuestionado específicamente sobre si los Medias Rojas podrían jugar en el estadio Fenway Park, Walsh mencionó que es posible siempre y cuando se haga sin aficionado en el inmueble, debido a la dificultad de practicar la sana distancia.

“Si los deportes regresan sin aficionados, puedes hacer pruebas y de alguna manera aislar a los jugadores…Traer de regreso a los aficionados es una diferente conversación…es difícil mantener la distancia en un parque de beisbol”, expresó.

Is it conceivable that the Red Sox could have a home game this year?

"If sports come back with no fans, you can test and somewhat quarantine the players … Bringing fans back is a different conversation … it's hard to distance in a baseball park," Walsh says.

— WBUR (@WBUR) May 8, 2020