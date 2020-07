Medias Blancas preocupados por salud mental de Michael Kopech. Michael Kopech anunció hace un par de días que no jugaría durante la temporada 2020 de las Grandes Ligas, debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los Medias Blancas de Chicago no están preocupados si su joven lanzador se contagia de esta enfermedad, pero sí por su salud mental.

Michael Kopech has opted out of playing in 2020. Statement from Rick Hahn. pic.twitter.com/Bc2BOjEroR

— Chuck Garfien (@ChuckGarfien) July 10, 2020