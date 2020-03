Me voy al Barcelona tengo todo listo: Andrea Pirlo.

En primer lugar el italiano Andrea Pirlo, mediante una conferencia de IG con su excompañero Fabio Cannavaro, dijo que “está listo” para ser el entrenador más codiciado del mundo.

Tanto es así, que dijo ya estar preparado para entrenar al Barcelona, dijo Pirlo.

Mientras que Cannavaro le preguntó si entrenaría al Sub-21 de Italia y el volante respondió.

“No, Tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero”.

De Cannavaro a Pirlo. “Andrea, ya estamos viejos. Ahora que veo las imágenes del Mundial 2006, me emociono más que esos días”.

Pirlo: “Si. Yo ahora me emociono con todo. El otro día, volví a ver la despedida de Totti y me puse a llorar”.

“El Barcelona me está esperando”, aseguró medio en broma el ex jugador italiano.

“Puedo convertirme en un buen entrenador de fútbol, puedo transmitir mis ideas”.

Además “tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto. Si no gano, no pasará nada”.

Me voy al Barcelona tengo todo listo: Andrea Pirlo.

El talentoso jugador que pasó por el Inter de Milán, el Milán y también Juventus, declaró.

“Por Conte empecé a pensar en ser enternador. Es el mejor técnico que he tenido, nos mostraba 40 o 50 minutos de vídeo todos los días”.

Finalmente “me dije a mi mismo que podía y quería hacerlo también”.

