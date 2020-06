“Me han hecho borrar la foto”: intruso que interrumpió el Barcelona-Mallorca. El joven francés ingresó al campo para sacarse una foto con Lionel Messi, pero fue capturado por la seguridad antes de lograrlo.

La vuelta de LaLiga fue eclipsada por la soberbia actuación de Lionel Messi quien marcó y asistió en par de ocasiones en la goleada sobre el Mallorca. En dicho cotejo, un fanático de la ‘Pulga’ no pudo resistirse y saltó al campo en busca de una foto con su ídolo. Sin embargo, todo terminó mal para el intruso que enfrentaría cargos por poner en riesgo la salud de los jugadores.

Corría el minuto 54 cuando un aficionado burló las medidas de seguridad en el Visit Mallorca Estadi. El fanático de ‘Lio’ saltó al campo portando la ‘10’ de la Selección Argentina ¿Su objetivo? Sacarse una foto con su ídolo Messi.

El joven interrumpió el juego y en su camino hacia Messi se topó con Jordi Alba, con quien se retrató, fotografía que duró un santiamén pues las autoridades lo obligaron a borrarla.

Tras ser detenido y luego liberado, el fanático de la ‘Pulga’ habló con los medios sobre su proyecto.

“La lástima ha sido que cuando Leo me ha visto venir, ha pensado en el virus y se ha alejado. Pero primero he visto a Jordi Alba y me la hice con él”, aseguró el joven, que posteriormente reflexionó: “De todos modos, no lamento tanto no haberme hecho la foto con él, pues la policía me las ha hecho borrar todas”.

“He venido con mis amigos y, a los 40 minutos de juego, les he dicho ‘venga, que tengo que colarme’ y he saltado una valla de unos dos metros, he bajado tranquilamente las escaleras de la grada y he saltado al campo”, detalló.

“Primero he visto a Alba y me he hecho una foto con él y, luego, he intentado ir a por Leo, pero se me ha escapado”, se lamentó y agregó: “El plan me ha fallado por los nervios”,

“Me han hecho borrar la foto y firmar un documento con mis datos. Ya me dirán ellos si hay multa o no”, sentenció el aficionado francés.