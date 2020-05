McGregor pone fecha a su nuevo combate contra Nurmagomedov. En octubre de 2018, Khabib Nurmagomedov despedazó a Conor McGregor y tras la pelea el ruso salió del octágono para continuar la gresca. El saldo final fue una serie de sanciones para ambos peleadores que a casi dos años del ‘agarrón’ volvieron a verse las caras.

El fin de semana pasado, Justin Gaethje se adjudicó la victoria del UFC 249 ante Tony Ferguson. El evento marcó el regreso de la competición deportiva en medio de la pandemia mundial por COVID-19.

Tras la pelea y fiel a su estilo, McGregor atacó a Gaethje a quien amenazó con ‘destrozarlo’.

“Será mi jodido placer mostrar la potencia que poseo sin ruido de ambiente. Somos yo y Justin los próximos ya que Khabib es el peleador más cobarde de todos. Lo garantizo. Khabib, eres una auténtica vergüenza. Corriendo, escondiéndote como una rata, como de costumbre. Como he dicho varias veces. Como hemos podido ver varias veces. A través del cristal se confirmó lo que siempre se supo. ‘Sin comentarios’ jajaja. Una vergüenza para la verdadera lucha”, publicó ‘The Notorius’.

“Te voy a descuartizar”, tiró el irlandés quien le dedicó una serie de tweets a ‘The Highlight’ y en uno lanzó un dardo ‘envenenado’ a Khabib. Cabe recordar que el ruso debía ser el rival de Tony Ferguson pero no pudo volar tras las restricciones área decretadas por Rusia.

Las palabras llegaron a Khabib y el ruso no se quedó callado. Nurmagomedov le recordó a McGregor la victoria de 2018 y detalló como fue que venció al irlandés.

“Sí, nos acordamos de ti, fuiste tan amable esa noche… Sé el mismo, no seas falso”, lanzó el ruso.

“¿Agarrar las piernas? ¿Has olvidado cómo te derribé o escribes los tuits borracho? Te superé en golpes, me deshice de ti en la lucha libre, te destruí por completo en los forcejos. Te hice tomar aire con tus manos y al final te rendiste. Por último, no olvides tus palabras: ‘es solo negocio’”, explicó Khabib quien acompañó el texto con una foto del irlandés tapado por las piernas del referí.

Y después de esta lluvia de declaraciones cruzadas que subieron la temperatura y alimentaron posibles rivalidades sobre los octágonos, McGregor lanzó un mensaje en el que aparentemente decretó su regreso a la UFC y quizás dejó abierta la puerta a un segundo enfrentamiento con Khabib.

“Quiero volver a ver un McGregor vs Khabib. Conor quiere esa revancha por aquella pelea tan mala y me encantaría verla”, dijo Dana White en un encuentro virtual con fanáticos.

See you in July 🇮🇪☘️🇺🇸

